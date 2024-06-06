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Глава ВТБ заявил о желании платить повышенный налог на свой доход

Глава ВТБ Костин: с удовольствием буду платить больший налог

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин поддержал подготовленные Минфином налоговые изменения, предполагающие введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц. Об этом пишет РИА Новости.

«С удовольствием буду платить больший налог, потому что у нас все-таки низкие налоги», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Банкир признался, что спокойно отреагировал на новую инициативу. Он выразил уверенность, что прогрессивная шкала налогов когда-нибудь должна была быть введена в России.

По словам Костина, государство должно собирать налоги для того, чтобы развивать культуру, медицину, бесплатное образование, укреплять армию и флот, а также уменьшать коммерцию в детском спорте. При этом финансист отметил, что размер налогов не должен быть демотиватором для предпринимателей и физлиц.

«Пока вот на этом уровне, на мой взгляд, это не демотивирует», — заявил он.

По мнению Костина, «все переживут» налоговые изменения.

«Богатые не должны плакать, как в мексиканском сериале», — добавил он.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц, сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак высказалась о возможной судьбе ее повышенного налога.

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