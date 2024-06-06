Во Франции забеспокоились из-за ответа России на отправку инструкторов на Украину

Бывший глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что в случае отправки французских инструкторов в зону боевых действий на Украине они станут целями для ударов России.

«Очевидно, что отправленных иностранных инструкторов постигнет та же участь, что и ВСУ, если по неудачному стечению обстоятельств они окажутся близко к цели, которую выбрали для удара российские военные», — сказал он.

Военный отметил, что такой сценарий развития событий объясняется тем, что у России есть «стратегические цели на Украине».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине, будь то инструкторы или наемники, представляют законную цель для российской армии.

МИД Франции пообещал, что не оставит такие высказывания без последствий.

Ранее политолог оценил отказ США отправлять военных инструкторов на Украину.