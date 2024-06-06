Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции забеспокоились из-за ответа России на отправку инструкторов на Украину

Экс-генерал Паломеро: инструкторы из Франции станут целями для российских ударов

close
100%
John Leicester/AP

Бывший глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что в случае отправки французских инструкторов в зону боевых действий на Украине они станут целями для ударов России.

«Очевидно, что отправленных иностранных инструкторов постигнет та же участь, что и ВСУ, если по неудачному стечению обстоятельств они окажутся близко к цели, которую выбрали для удара российские военные», — сказал он.

Военный отметил, что такой сценарий развития событий объясняется тем, что у России есть «стратегические цели на Украине».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине, будь то инструкторы или наемники, представляют законную цель для российской армии.

МИД Франции пообещал, что не оставит такие высказывания без последствий.

Ранее политолог оценил отказ США отправлять военных инструкторов на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами