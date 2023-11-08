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Лавров назвал сумму, которую мог потерял Евросоюз из-за санкций против России

Лавров оценил убытки европейского бизнеса из-за санкций в €250 млрд

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейские бизнесмены могли потерять из-за введения санкций против России, по самым скромным подсчетам, почти четверть триллиона евро, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«За последние полтора года, по очень скромным, консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до €250 млрд. Это большая цифра», — сказал Лавров

По мнению Лаврова, высказанному на дипломатической встрече, западные санкции только усугубили кризис в мировой экономике. Ранее эксперты уже предупреждали о значительном ущербе для европейского бизнеса от антироссийских ограничений.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума озвучил оценку ущерба, который понес Евросоюз от антироссийских ограничений и сворачивания экономических связей с нашей страной. По словам дипломата, разрыв с РФ стоил европейским компаниям около $1,5 трлн.

Грушко провел сравнение объемов торговли между сторонами в разные годы, отметив существенное падение показателей с начала сложившейся ситуации. Кроме того, политик указал, что немецкий бизнес вынужден сейчас приобретать газ втрое дороже цен на внутреннем рынке США, а часть производств переводятся на североамериканский континент.

Ранее в ЕС не придумали, чем наполнить очередной пакет санкций.

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