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В Минсельхозе раскрыли объем нехватки рабочей силы для сельского хозяйства

Замглавы Минсельхоза Лут: в сельском хозяйстве России не хватает 200 тыс. человек

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Егор Еремов/РИА «Новости»

В сельском хозяйстве России не хватает 200 тыс. человек рабочих рук. Об этом ТАСС заявила первый заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут.

Лут отмечает, что в сельском хозяйстве существует критическая проблема нехватки рабочих — при этом, из-за более низких зарплат, в сельском хозяйстве сложнее заменить ушедших, чем в других отраслях.

Ведомство взаимодействует с Минтруда над вопросом изыскания кадров и пытается развивать повышение производительности труда через высокие технологии, однако полностью механизировать сельское хозяйство и исключить участие человека в этом труде пока невозможно.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности.

По ее словам, дефицит кадров является существенным ограничителем для расширения производства.

Ранее выпускников 9-х классов призвали принимать в училища без результатов госэкзаменов.

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