У СПБ Биржи сменился руководитель после ввода санкций США

Глава СПБ Биржи Роман Горюнов намерен вернуть пост главы организации Евгению Сердюкову и выйти из состава ее директоров после ввода санкций США в отношении Биржи. Об этом сообщается на сайте организации.

На посту главы СПБ Биржи Горюнов пробыл два года, до этого этот пост девять лет занимал Сердюков. До 2012 года Сердюков руководил срочным рынком FORTS, который неоднократно входил в топ-10 деривативных площадок мира.

«У команды СПБ Биржи есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке», — прокомментировал Сердюков будущее возвращение на пост.

7 ноября экс-глава ФАС Артемьев возглавил товарно-сырьевую биржу в Петербурге.

2 ноября Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. В так называемый SDN-лист, или, проще говоря, «черный список», попали 200 российских компаний. Санкции коснулись «СПБ Биржи», «дочек» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, проекта «Арктик СПГ 2» и АФК «Система».

Ранее были названы последствия санкций США против Биржи СПБ для россиян.