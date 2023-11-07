В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов

Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов затронет только тех, чье потребление существенно выше среднего по региону. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сниккарс, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о тех, кто использует электричество для майнинга и в коммерческих целях. Сниккарс отметил, что введение дифференцированных тарифов — решение регионов, и они должны оценить последствия, в том числе для социально значимых категорий. При этом в Минэнерго считают, что меры поддержки граждан необходимо сделать более адресными.

До этого Федеральная антимонопольная служба предложила ввести дифтарифы на электроэнергию с 1 января 2024 года для решения проблемы с серым майнингом. На новые тарифы придется перейти почти всем регионам, если они не решат субсидировать тарифы из собственных бюджетов. При этом отмечалось, что РФ тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются, находясь ниже экономически обоснованного уровня.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.