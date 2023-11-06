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BP нарастила добычу в Северном море за счет нового месторождения

BP начала добычу на месторождении Seagull в британской части Северного моря

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Andy Buchanan/Reuters

Британская нефтегазовая компания BP начала добычу на новом месторождении Seagull, расположенном в британской части Северного моря. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Seagull является первым новым месторождением, подключенным за последние 20 лет к действующему с 1998 года проекту BP ETAP по добыче в Северном море. Для запуска Seagull использована часть подводной инфраструктуры ETAP.

Партнерами BP по Seagull выступают Neptune Energy и японская JAPEX. При пиковой загрузке мощностей добыча на месторождении может достигать 50 тыс. баррелей нефти в сутки. BP владеет 50%-ой долей в проекте, Neptune Energy - 35%, JAPEX - 15%.

Запуск Seagull позволит BP увеличить объемы добычи углеводородов в Северном море. Ввод в эксплуатацию нового месторождения свидетельствует об эффективности использования имеющейся инфраструктуры в регионе.

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