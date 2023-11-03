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В России спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

Аналитик Буйволов: на следующей неделе доллар будет стоить 92-95 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

На будущей неделе доллар будет стоить 92-95 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Ключевую поддержку рубль продолжает получать со стороны обязательных продаж экспортерами большей части валютной выручки. Еще один фактор за рубль – жесткость политики ЦБ. Рост ключевой ставки на 200 пунктов, до 15%, среднесрочно транслируется в улучшение позиций нацвалюты», — пояснил он.

Буйволов предположил, что цены на нефть в ближайшее время могут продолжить курсировать на относительно высоких уровнях вблизи $90 за баррель эталонной североморской марки Brent.

«Улучшить позиции нефтяных котировок и валют развивающихся стран может позволить снижение курса доллара на мировом рынке. Это происходит на фоне уменьшения геополитических опасений, связанных с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, а также сомнений Федеральной резервной системы США в необходимости новых повышений процентных ставок. С технической точки зрения, важным является уровень 92,5 рублей за доллар», — сказал эксперт.

До этого в России спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу ноября.

Ранее инвестстратег назвал новый уровень курса доллара после его падения до 91,6 рубля.

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