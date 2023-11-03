Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром» транзитом поставил в Казахстан уже 300 млн кубометров газа

Узбекистан через Казахстан получил от «Газпрома» 300 млн кубометров газа

close
100%
Павел Львов/РИА Новости

Российская компания «Газпром» транзитом через казахстанскую территорию поставила в Узбекистан уже около 300 млн кубометров газа. Об этом журналистам рассказал министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, передает ТАСС.

В пятницу, 3 ноября, глава ведомства посетил Веронский Евразийский экономический форум в городе Самарканде. При этом в кулуарах мероприятия он сообщил о регулярных поставках топлива из РФ.

«Контрактные обязательства, которые были с «Газпромом», выполняются. Около 300 млн [кубометров газа] уже поступило», — подчеркнул он.

7 октября президент РФ Владимир Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественной церемонии также приняли участие узбекский и казахстанский лидеры Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

Через два дня представители Ташкента начали переговоры с сотрудниками «Газпрома» о среднесрочных и долгосрочных контрактах на поставки топлива. До этого в российской компании отмечали, что полноценный экспорт газа в Узбекистан по территории Казахстана должен начаться в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий договор был подписан еще в июне текущего года.

Ранее в Казахстане заявили о готовности рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий