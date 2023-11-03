«Газпром» транзитом поставил в Казахстан уже 300 млн кубометров газа

Российская компания «Газпром» транзитом через казахстанскую территорию поставила в Узбекистан уже около 300 млн кубометров газа. Об этом журналистам рассказал министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов, передает ТАСС.

В пятницу, 3 ноября, глава ведомства посетил Веронский Евразийский экономический форум в городе Самарканде. При этом в кулуарах мероприятия он сообщил о регулярных поставках топлива из РФ.

«Контрактные обязательства, которые были с «Газпромом», выполняются. Около 300 млн [кубометров газа] уже поступило», — подчеркнул он.

7 октября президент РФ Владимир Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественной церемонии также приняли участие узбекский и казахстанский лидеры Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

Через два дня представители Ташкента начали переговоры с сотрудниками «Газпрома» о среднесрочных и долгосрочных контрактах на поставки топлива. До этого в российской компании отмечали, что полноценный экспорт газа в Узбекистан по территории Казахстана должен начаться в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий договор был подписан еще в июне текущего года.

Ранее в Казахстане заявили о готовности рассмотреть увеличение поставок нефти в Узбекистан.