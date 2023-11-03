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Россияне стали активно вывозить золото из страны

ФТС: объемы вывоза слитков золота физическими лицами кратно увеличились

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала в 2023 году кратный рост объемов вывоза золота в слитках физическими лицами для личного пользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

В ФТС указали, что золото является стратегически важным товаром, поэтому таможенные органы уделяют повышенное внимание контролю за его перемещением, в том числе физическими лицами.

Как отметили в пресс-службе ведомства, наиболее ярким случаем является выявление факта вывоза физическим лицом слитков общим весом более 200 кг. В ФТС указали, что при этом гражданин, вывозивший золото, не смог подтвердить происхождение слитков, денежных средств, на которые он их приобрел, а также цель их вывоза. В ведомстве указали, что такие факты ставят под сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота.

До этого замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что в России могут запретить вывоз золота физическими лицами. В ходе пленарного заседания Госдумы он сообщил, что бюджет ежегодно недополучает 5-6 тонн драгоценного металла из-за подпольного оборота.

Ранее правительством РФ был введен запрет на вывоз отходов и лома из драгметаллов с 1 ноября по 30 апреля 2024 года. Кроме того, запрет касается и отходов, содержащих драгоценные металлы. Аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года, отмечает издание.

Ранее в ОАЭ нарастили импорт российского золота после западных ограничений.

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