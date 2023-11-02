США ввели новые санкции против России

США ввели санкции против военно-строительного комплекса Минобороны России. Об этом сообщается на сайте Минфина Соединенных Штатов.

В опубликованном американским ведомством комплексе также указан как «публично-правовая военно-строительная компания».

До этого стало известно, что Минфин США расширил санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц.

Минторг США также ввел экспортные ограничения против 12 российских компаний и одной компании из Узбекистана.

В конце октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что санкции западных стран коснулись сфер оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.

До этого советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявлял, что в правительстве страны ожидают, что 12-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят или согласован странами — членами сообщества до 15 декабря.

Ранее Песков заявил, что санкционное давление на РФ будет усиливаться.