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ЦБ Турции ухудшил прогноз инфляции на 2023 год

Глава ЦБ Турции Эркан: регулятор ухудшил прогноз инфляции на конец года до 65%

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Murad Sezer/Reuters

Центральный банк Турции скорректировал прогноз инфляции на конец 2023 года до 65%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы регулятора Хафизе Гайе Эркан.

По ее словам, ранее ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 58%. Пересмотр связан с тем, что темпы инфляции в последние месяцы превысили ожидания. При этом темпы превышения замедляются с каждым месяцем. Эркан отметила, что эффект от ужесточения денежно-кредитной политики постепенно проявляется. Она рассчитывает, что процесс снижения инфляции начнется во второй половине 2024 года.

На 2024 год ЦБ Турции прогнозирует инфляцию на уровне 36%, на 2025 год — 14%. Диапазон прогнозов на 2023 год составляет 62-68%, на 2024 год — 30-42%. Глава регулятора сообщила, что в рамках мер по стерилизации денежной массы из оборота изъято около $25 млрд. По последним решениям общая сумма превысит $36 млрд.

На предыдущем заседании ЦБ Турции поднял учетную ставку до рекордных 35%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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