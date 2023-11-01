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Украина стала хранилищем для европейского газа

FT: западные компании закачивают газ на Украину после заполнения хранилищ в ЕС

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Reuters

Западные энергокомпании активно закачивают газ в подземные хранилища Украины, поскольку емкости в Евросоюзе почти полностью заполнены. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным GIE, запасы газа в хранилищах ЕС достигли 99% при целевом уровне 90%. В 2023 году там накоплено больше газа, чем в 2022-м, благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ) и снижению спроса на топливо.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов отметил, что объем газа, принадлежащего европейским компаниям и хранящегося в украинских ПХГ, достиг 2 млрд куб.м. При этом госкомпания предлагает более 10 млрд куб.м свободной емкости.

«Европейские компании берут на себя коммерческий риск размещения газа на Украине», — отметил он.

Эксперт Уэйн Брайан из LSEG сообщил, что наполненность ПХГ даст «краткосрочный буфер», но резкое похолодание может быстро истощить запасы. По его словам, Европа остается уязвимой из-за зависимости от поставок СПГ.

До этого стало известно, что в июле 2023 года в хранилища Украины из Европы поступило около 600 млн кубометров газа — максимум за полтора года. Этому способствуют низкие тарифы на хранение и отмена пошлин. Но есть риски из-за боевых действий, поэтому ЕС рассматривает страховые гарантии.

Ранее Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа в Европу в 2024 году.

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