Минпромторг констатировал об увеличении ассортимента российского вина

Ассортимент российского вина в магазинах вырос в десять раз за последние годы. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, передает «Прайм».

«Стартовали мы с исключительно отрицательной отметки, потому что в сознании нашего потребителя именно вина всегда было, что российское вино — это даже и не вино в каком-то смысле — не то качество и так далее», — сказал чиновник.

По его словам, раньше у потребителей российское вино ассоциировалось с низким качеством. «Но за эти годы нам удалось переубедить винного потребителя, убедить в обратном», — подчеркнул Кузнецов. Он так же отметил, что за последние годы значительно выросло количество товарных позиций российского вина, а также улучшился дизайн бутылок и этикеток.

По данным Минпромторга, акция «Дни российских вин» увеличивает продажи отечественного вина на 30-40% в период ее проведения.

До этого министерство сообщило, что российское вино полностью реализуется в торговле.

Ранее фармпроизводители выступили против введения акциза на этанол.