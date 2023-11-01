Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг констатировал об увеличении ассортимента российского вина

Минпромторг: ассортимент российского вина в магазинах вырос в 10 раз

close
100%
Depositphotos

Ассортимент российского вина в магазинах вырос в десять раз за последние годы. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, передает «Прайм».

«Стартовали мы с исключительно отрицательной отметки, потому что в сознании нашего потребителя именно вина всегда было, что российское вино — это даже и не вино в каком-то смысле — не то качество и так далее», — сказал чиновник.

По его словам, раньше у потребителей российское вино ассоциировалось с низким качеством. «Но за эти годы нам удалось переубедить винного потребителя, убедить в обратном», — подчеркнул Кузнецов. Он так же отметил, что за последние годы значительно выросло количество товарных позиций российского вина, а также улучшился дизайн бутылок и этикеток.

По данным Минпромторга, акция «Дни российских вин» увеличивает продажи отечественного вина на 30-40% в период ее проведения.

До этого министерство сообщило, что российское вино полностью реализуется в торговле.

Ранее фармпроизводители выступили против введения акциза на этанол.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий