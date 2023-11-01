В России заявили о росте среднемесячной зарплаты за восемь месяцев года

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что среднемесячная заработная плата по данным за восемь месяцев 2023 года увеличилась на 7,5%, составив 70,3 тыс.

«За восемь месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тыс. руб.», — сказала Голикова по ходу заседания генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Она отметила, что на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда нанимаемых работников с ограниченными возможностями в 2023 году была предусмотрена поддержка в 5 млрд рублей. По словам Голиковой, эта поддержка направлена на увеличение трудоустройства.

«Ожидаемое трудоустройство по итогам года оцениваем в 53 тыс. человек», — добавила она.

В этом году прогнозируется рост средней зарплаты россиян на 13%, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова на пленарном заседании Госдумы в среду.

До этого Госдума России приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%, до 19 242 рубля.

Ранее в РФ анонсировали двойную индексацию пенсий в 2025 году.