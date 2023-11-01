Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин вечером 1 ноября проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля рассказал, что в среду, 1 ноября, Путин работает в Ново-Огарево.

«Ближе к вечеру, во второй половине дня, он проведет совещание по экономическим вопросам традиционное, в регулярном формате [будет] общение с экономическим блоком, руководством администрации», — приводит ТАСС слова Пескова.

Встреча, которую пресс-секретарь назвал «традиционной сверкой часов» и «анализом текущей ситуацией в экономике, пройдет в режиме видео-конференц-связи. При этом в открытой части будет только выступление Путина.

Представитель Кремля также рассказал, что на встрече будут присутствовать премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

31 октября Михаил Мишустин сообщил, что ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос, по предварительным данным, на 2,8% в годовом выражении. Глава правительства добавил, что в сентябре темп роста экономики уже превысил 5% год к году.

В то же время сохраняется спад в нефтегазовом секторе, отмечал Мишустин. По его словам, нужно время для переориентации экспортных поставок в этой сфере. И даже несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, подчеркивал премьер.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.