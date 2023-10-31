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Врио главы ФТС оценил перспективы восстановления товарооборота с ЕС

Врио главы ФТС Давыдов: Россия совершила разворот на рынки Юга и Востока

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Thomas Peter/Pool/Reuters

С 2014 года доля Евросоюза в торговле России и государств ЕАЭС сократилась с 54% до 16% вследствие антироссийских санкций. Об этом рассказал в интервью RT временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов.

«Есть свершившийся факт — это разворот российской внешней торговли, логистики на Восток и на Юг и потеря западниками очень привлекательного, я бы сказал, премиального рынка России и Евразийского экономического союза, где в общей сложности проживают как минимум 200 млн человек», — сказал Давыдов.

Он так же добавил, что Китай, Индия и другие дружественные страны заняли освободившуюся нишу. По его словам, ведомство устанавливает упрощенные таможенные процедуры с КНР, Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном, а также всеми желающими развивать торговлю государствами.

Касаясь оценок перспектив, руководитель таможни выразил мнение, что полноценное восстановление прежних объемов с ЕС в обозримой перспективе невозможно, но РФ остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества. Как сообщил врио главы ФТС, на форуме будет подписано восемь соглашений об ускорении таможенных процедур. Таможенная служба уже упростила режим с Китаем, Ираном и Узбекистаном путем взаимного признания операторов.

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