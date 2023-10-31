Фармпроизводители выступают против введения акциза на этанол

Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС раскритиковала предложение Минфина РФ ввести акциз на этанол, полагая, что это не поможет бороться с нелегальным алкоголем, но приведет к росту цен на фармпрепараты. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо профильной ассоциации.

Как указал в письме глава ассоциации Алексей Кедрин со ссылкой на источник, повышение стоимости основ для лекарств может сделать их производство нерентабельным, отмечает издание.

В августе с предложением ввести такой акциз выступил глава Минфина РФ Антон Силуанов, напомнив о росте выпуска необлагаемого этанола. Однако, как отметила исполнительный директор Союза фарморганизаций Лилия Титова, предлагаемый механизм компенсации затрат для производителей не выглядит реалистичным.

Как стало известно изданию, позиции ключевых министерств — Минздрава и Минпромторга — по вопросу пока отсутствуют. Ранее замглавы второго ведомства Екатерина Приезжева выразила солидарность с мнением фармотрасли.

В конце августа стало известно, что в России могут втрое повысить акцизы на вино.

Ранее в Совете Федерации рассказали, как отразится на цене лекарств введение дополнительных акцизов на спирт.