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Плата операторов за использование частот 4G может вырасти в разы

«Известия»: расходы сотовых операторов на частоты LTE могут вырасти в десять раз

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Depositphotos

Расходы сотовых операторов на использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а на использование всех остальных частот — вдвое. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По информации издания, значительный рост расходов операторов возможен, если Минцифры одобрит новую методику расчета платежа за использование частот. Сейчас операторы платят за использование частот для 4G как за перспективную технологию, но утрата этого статуса может привести к увеличению расходов.

Отмечается, что рост расходов операторов повлияет на тарифы для пользователей.

До этого «Известия» писали, что российские мобильные операторы Теlе2, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») намерены вернуть своим абонентам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с телефонов.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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