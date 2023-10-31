В конгресс США внесли проект о помощи Израилю без Украины и Тайваня

В палату представителей конгресса США внесли законопроект о выделении Израилю экстренной дополнительной поддержки в размере $14,3 млрд без остальных запросов президента Соединенных Штатов Джо Байдена на оборонную помощь Украине и Тайваню. Такая информация появилась в американской политической газете The Hill.

»Республиканская партия Палаты представителей представила пакет помощи Израилю на сумму $14,3 млрд», — указывается в материале.

Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 км «Железный луч», отмечается в статье.

Согласно данным издания, для предоставления помощи еврейскому государству предполагается сократить финансирование Налоговой службы США на аналогичную сумму. Таким образом, сокращения коснутся средств, включенных в масштабный законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате, получивший название «Закон о снижении инфляции», который вступил в силу в 2022 году.

Накануне сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что конфликты на Украине и в Израиле рискуют «обанкротить» США и подорвать национальную безопасность страны.

Ранее США опровергли информацию о своем участии в боях в зоне палестино-израильского конфликта.