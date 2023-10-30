Минпромторг не поддержал идею импорта лекарств из Индии

Минпромторг РФ выступил против включения лекарственных препаратов из Индии в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ответ на запрос в министерство от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

По мнению Минпромторга, завоз индийских медикаментов в рамках параллельного импорта может негативно сказаться на качестве и безопасности лекарств, а также привести к серьезным последствиям для здоровья россиян.

Ранее Даванков просил рассмотреть возможность закупки на рупии лекарств из Индии и других стран. Он связывал это предложение с заявлением экс-министра финансов Михаила Задорнова о «зависших» в Индии рупиях.

В Минэкономразвития отметили, что Индия — крупный поставщик фармпрепаратов в Россию, однако есть вопросы к качеству индийских медикаментов. По данным Минздрава, доля изъятых в этом году недоброкачественных лекарств из Индии составила 48% от всех зарубежных. В ФАС указали, что ни лекарства, ни медизделия пока не включены в перечень товаров для параллельного импорта.

До этого Росздравнадзор прокомментировал ситуацию с запретом на ввоз в Россию «Микардиса».

Ранее посол России заявил о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии.