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Посол заявил, что Россия и Норвегия продолжат сотрудничество по рыбной ловле

Россия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства несмотря на санкции

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Россия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства несмотря на санкции — уже распределены квоты вылова рыбы на 2024 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Осло Теймураза Рамишвили.

Дипломат напомнил, что российско-норвежское рыболовное сотрудничество продолжается уже более 50 лет, и за этот срок оно переживало сложные времена.

«Оно не только сохранено в нынешних условиях санкционного напряжения, но и доказывает всему мировому сообществу, что только согласованные и научно-обоснованные меры регулирования морских ресурсов в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств позволяют вести рациональное и устойчивое рыболовство», — заявил Рамишвили.

По словам, в 2023 году российско-норвежское рыболовное сотрудничество прошло в штатном режиме, прошла также ежегодная встреча ученых России и Норвегии.

До этого посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что Норвегия не сможет заменить Россию на европейском газовом рынке.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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