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В России считают, что Норвегия не сможет заместить РФ на европейском газовом рынке

Посол Рамишвили заявил о незаменимости России на европейском газовом рынке

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NTB/Cornelius Poppe/Reuters

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил в интервью РИА Новости, что Норвегия не сможет заменить Россию на европейском газовом рынке. Он отметил, что энергетический кризис 2022 года показал, что Норвегия, работая на пределе своих возможностей по добыче энергоресурсов, смогла увеличить поставки газа на европейский рынок всего на 8% (около 9 миллиардов кубометров).

По статистическим данным, норвежский газ может заменить не более 10% от объема российских поставок до энергетического кризиса, добавил дипломат. Таким образом, Норвегия едва ли сможет занять большую долю рынка несмотря на то, что у нее около 1/3 от общего объема поставок газа в Европу.

По словам посла, к этому также привело сокращение национальных инвестиций в действующую нефтегазовую инфраструктуру и разведку новых месторождений за последние четыре года, а также значительное увеличение потребления газа на внутреннем рынке.

Рамишвили также уточнил, что данная ситуация усугубляется деятельностью местных «зеленых» активистов, которые выступают за прекращение добычи природных ресурсов на шельфе Норвегии.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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