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На Украине могут ужесточить контроль над поставщиками зерна

Bloomberg: кабмин Украины хочет ужесточить контроль над экспортом зерна

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Nina Liashonok/Reuters

Правительство Украины намерено ужесточить контроль над экспортом зерна, чтобы увеличить доходы государства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации агентства, в настоящее время Киев рассматривает возможность введения более жесткого контроля над поставщиками зерна. При этом главной целью властей является увеличение прибыли страны, которую впоследствии можно будет использовать для финансирования армии.

«Кабинет министров Украины потребует от экспортеров зерна и масличных культур либо получить лицензии, либо предоставить налоговую отчетность за период до начала российской спецоперации», — указал собеседник агентства.

Также он добавил, что в будущем правительство может еще раз дополнить механизм контроля над поставками продовольствия. Соответствующее решение будет принято, если «изменится ситуация».

В то же время агентство уточнило, что сейчас на Украине проходят проверки экспортеров. Из-за этого поставки зерна из портов страны заметно замедлились, резюмировали авторы публикации.

Ранее украинские власти возобновили отправку судов с зерном из порта Одессы.

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