В Центробанке РФ заявили о преодолении пика инфляции в стране

Пик инфляции на территории России был пройден в третьем квартале 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам совещания совета директоров Центрального банка РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как сказала глава регулятора, с этого момента инфляция в стране будет только замедляться. Тем не менее она предупредила, что в годовом выражении пик роста цен на товары и услуги придется на весну следующего года.

«В годовом выражении пик инфляции, на наш взгляд, придется на весну <...> во многом из-за эффекта базы, что это инфляция на 12 месяцев назад», — пояснила Набиуллина.

27 октября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку с 13% до 15%. В пресс-релизе регулятора было указано, что данное решение принято из-за более сильного инфляционного давления в стране по сравнению с прогнозами.

Позже ситуацию прокомментировал бывший глава ЦБ РФ Сергей Дубинин, который назвал повышение ключевой ставки свидетельством твердости политики финансового регулятора по контролю за уровнем инфляции. Он также отметил, что на валютный курс рубля решение организации повлияет только «косвенно».

Ранее в Центробанке РФ назвали главное условие для снижения ключевой ставки.