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В РФ стали реже запускать новые бренды потребительских товаров

Число запусков новых марок товаров повседневного спроса в России упало на 16%

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Валерий Мельников/РИА Новости

В РФ замедлился запуск новых брендов потребительских товаров, пишет РБК со ссылкой на данные ретейл-аудита компании NielsenIQ в крупнейших торговых сетях России.

По информации издания, количество запусков новых брендов товаров повседневного спроса растет второй год подряд, но за период с января по август 2023 года темп запуска новых брендов снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что отечественные производители занимают ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. Новые бренды появляются, но с меньшей динамикой, и на сокращение количества новых брендов может влиять тренд на оптимизацию со стороны ретейлеров.

До этого агентство «Автостат» сообщало, что количество дилеров китайских автомобильных марок в России выросло в два раза с ноября 2022 года по октябрь 2023-го.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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