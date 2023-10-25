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Юань стал самой популярной валютой для переводов российского бизнеса

Более половины крупных российских компаний совершает переводы в юанях

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Depositphotos

Большинство — 78% — крупных и средних российских компаний продолжают совершать валютные переводы в рамках расчетов с контрагентами за рубежом. 64% из них выбирают для этого китайские юани, следует из опроса «Актион Финансы» (результаты есть у «Газеты.Ru»).

17% опрошенных заявили, что перешли на оплату юанями. 18% сообщили, что в китайской валюте осуществляется большинство расчетов.

Второй по популярности валютой для переводов стал евро, его назвали 45% опрошенных. Долларами, лирами и валютами стран СНГ рассчитываются 34%, 16% и 14% респондентов соответственно. Рупии и дирхамы предпочитают 10% и 11%.

В тройку наиболее популярных стран у крупного и среднего бизнеса вошли Китай, СНГ и Объединенные Арабские Эмираты. 67%, 43% и 26% опрошенных заявили, что за последние полтора года стали работать с местными компаниями.

По данным «Актион Финансы», 13% респондентов прекратили рассчитываться с контрагентами валютой в последние полтора года, а 9% не совершают валютных переводов.

52% представителей крупного и среднего бизнеса сократили количество переводов за рубеж после начала спецоперации. У 31% участников опроса оно осталось прежним, а у 16% — выросло.

Опрос был проведен в октябре 2023 года. В нем приняли участие 538 финансовых директоров российских крупных и средних компаний оптово-розничной торговли, тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, энергетического и строительного секторов, телекоммуникационной и IT-сфер.

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