В Госдуме призвали к «зарплатной революции» в России

Проблему дефицита кадров в России необходимо решать за счет повышения зарплат, считает вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. По его мнению, такие меры ознаменуют «зарплатную революцию» в стране. Об этом сообщает издание URA.RU.

«Нужны системные меры по резкому повышению производительности труда, радикальному наращиванию фондовооруженности производств и, соответственно, быстрому росту оплаты труда. Я бы сказал, назрела и перезрела зарплатная революция», — заявил Бабаков.

По словам вице-спикера, необходимы меры по обновлению основных фондов, системному обучению предпринимателей, снижению налоговой нагрузки на себестоимость продукции.

Бабаков отметил, что инфляция в стране опережает рост доходов населения. Кроме того, изменилась структура спроса на рынке труда — теперь нужны в первую очередь квалифицированные специалисты, зарплаты которых выше среднего уровня.

«Многие годы дефицит рабочей силы покрывался завозом трудовых мигрантов из бывших союзных республик. Сегодня, полагаю, это уже мало поможет. При нынешнем курсе рубля зарплаты в РФ стали вдвое ниже, чем в Китае. Так что у нас не абстрактный дефицит рабочей силы, а дефицит рабочей силы с низким уровнем оплаты», — подчеркнул Бабаков.

В начале недели в Государственной думе предупредили о дефиците средств на зарплаты в регионах.

Ранее финансист спрогнозировал рост ключевой ставки для охлаждения «кредитного бума».