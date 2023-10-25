Курс доллара опустился до сентябрьских значений

Курс доллара к рублю впервые с 12 сентября упал до 93 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 07:51 мск, курс американской валюты снижался на 0,47%, доллар предлагался на уровне 92,96 руб.

К 08:13 мск доллар замедлил снижение до 93,02 руб. (-0,41%). Одновременно юань снижался на 0,35%, до 12,696 руб. А уже к 08:03 мск евро также потерял 0,13%, опускаясь до 98,78 руб.

До этого экономист Константин Церазов заявил, что рубль укрепляется по нескольким причинам, которые будут влиять на курс, как минимум, до конца октября.

Главные причины укрепления отечественной валюты — обязательная продажа валютной выручки, налоговый период и риторика властей, отметил эксперт. Он заявил, что для рубля сложился «идеальный штиль».

Перед этим курс евро на Мосбирже 24 октября опустился до 99 рублей впервые с 11 июля.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел укрепления курса рубля.