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Си Цзиньпин совершил первый визит в Народный банк Китая

Bloomberg: Си Цзиньпин совершил первый визит в Народный банк КНР

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин совершил свой первый визит в Народный банк Китая с момента вступления в должность главы государства. Об этом сообщает Bloomberg.

На переговорах Си Цзиньпина с представителями регулятора присутствовал вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн.
Основной темой беседы стали проблемы китайской экономики.

Как отмечает агентство, визит Си Цзиньпин в Центробанк обуславливался тем, что председатель КНР пытался лучше понять структуру скрытых валютных резервов, которые оцениваются в $3 трлн. Уточняется, что данные иностранные активы не отображаются в статистике и не публикуются в отчетности ЦБ, однако часть этих средств сказывается на балансе кредиторов и банков КНР.

18 октября президент РФ Владимир Путин рассказал, что провел трехчасовой разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил вопросы Украины и Ближнего Востока.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие.

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