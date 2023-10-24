Финансист спрогнозировал рост ключевой ставки для охлаждения «кредитного бума»

На ближайшем заседании в конце недели Центробанк повысит ключевую ставку, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Регулятор сделает это не с целью укрепления рубля, а в рамках борьбы с «кредитным бумом» и инфляцией, заявил он в беседе с НСН.

Финансист согласился с прогнозом повышения ставки с 13 до 14%, отметив, что не стоит ждать «чрезмерной мягкости» ЦБ.

«Подъем ставки приведет к тому, что еще больше будет охлаждаться кредитование, — пояснил он. — Главное, на что сейчас действует высокая ставка, это сокращение беззалогового кредита конечному потребителю».

В России, по словам Голубовского, наблюдается кредитный бум. На фоне роста зарплат и «потребления в кредит» инфляция выше планов регулятора, отмечает эксперт.

На курсе рубля ключевая ставка отразится не сразу, а с «временным лагом» в месяц-два, добавил фнансист.

Напомним, по прогнозу экспертов на заседании, которое состоится 27 октября, ЦБ может поднять ставку до 15%. Как пояснил экономист Андрей Бархота, на такие меры регулятор пойдет, чтобы усилить эффективность мер монетарной политики.

В ЦБ ранее допустили повышение ключевой ставки для снижения инфляции до 4% в 2024 году.