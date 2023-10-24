Белоруссия планирует стать полноправным членом ШОС до конца года

Белоруссия планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до конца 2023 года. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко на совещании в правительстве, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале белорусского правительства.

Присоединение к ШОС является основным приоритетом в международной повестке Белоруссии, подчеркнул он.

Как отметил премьер, меморандум об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена ШОС был подписан 4 июля. На данный момент он ратифицирован четырьмя из девяти входящих в ШОС стран, и этот процесс продолжается.

«До конца года мы рассчитываем, что все государства-члены выполнят соответствующие внутригосударственные процедуры и мы станем полноправными участниками этого объединения», — сказал Головченко.

В пресс-службе правительства Белоруссии рассказали, что Головченко направится с рабочим визитом в столицу Кыргызстана Бишкек, где состоятся заседания Совета глав правительств ШОС, а также Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в присоединении страны к ШОС.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.