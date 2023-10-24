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Генпрокуратура РФ изъяла у чиновников имущество на миллиарды рублей с начала года

Россия-1: с начала года российских коррупционеров лишили имущества на ₽130 млрд

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Генпрокуратура РФ за прошедшие девять месяцев 2023 года добилась изъятия в доход государства имущества чиновников на сумму более 130 млрд рублей. Об этом сообщил представитель ведомства Виктор Балдин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, речь идет о 3,5 тыс. объектах, приобретенных чиновниками на нелегальные доходы. «Мы видим, что жажда наживы у тех или иных чиновников присутствует. Наша задача, применяя весь комплекс мер прокурорского реагирования, свести к минимуму это зло в виде коррупции», — заявил Балдин.

Он отметил, что часто чиновники пытаются переписать незаконно нажитое имущество на родственников и близких. Однако Генпрокуратура совместно с другими ведомствами тщательно проверяет эти связи и в суде доказывает фиктивность таких сделок.

В середине июля Генеральная прокуратура РФ нашла у ростовского полицейского активов на 130 млн рублей.

Ранее одного из авторов приватизации объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.

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