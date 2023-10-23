Россиянам рассказали, кто может потерять пенсионный трудовой стаж

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала в беседе с агентством «Прайм», что гражданин при выходе на пенсию может обнаружить «пропажу» части его рабочего стажа.

По ее словам, часть рабочего стажа может «пропасть» из-за нескольких ошибок самого сотрудника или его работодателя. В ошибках работодателя, ответственного за сбор и передачу информации о трудовой деятельности сотрудника, часто заключается причина пропавшего стажа.

«В некоторых случаях россияне, заключая гражданско-правовые договоры вместо трудовых, лишают себя возможности учесть такие периоды работы в страховом стаже», — сказала эксперт.

Такие данные не отражаются на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) пенсионера.

Как указала Ногайлиева, для сотрудника также невыгодны серые зарплаты. Используя такую уловку, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере, но его сотрудник в будущем получит заниженную пенсию.

Специалист отметила, что работодатель иногда пренебрегает обязанностями по уплате страховых взносов. В этом случае доказывать стаж и принуждать работодателя к уплате взносов нужно будет через суд.

В случае «пропажи» данных о трудовом стаже, которые были накоплены до перехода к системе обязательного пенсионного страхования в 2002 году, будущему пенсионеру следует обратиться в территориальное отделение Социального фонда России. Там ему необходимо документально подтвердить отсутствующие на ИЛС периоды работы — предоставить трудовую книжку, трудовые договоры, выписки из приказов приема на работу, ведомости на выплату зарплаты, добавила Ногайлиева.

До этого юрист Анастасия Рымкевич объяснила, как повысить свой трудовой стаж для Пенсионного фонда.

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