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Учетная ставка в Турции может вырасти до 35%

Турецкие экономисты заявили о возможном повышении ставки в республике до 35%

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Depositphotos

Турецкие экономисты прогнозируют повышение учетной ставки Центробанка страны на 5 процентных пунктов — до 35%. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, опрос 19 экономистов показал, что они ожидают роста ставки в пределах 32,5-35%. К концу года, по их мнению, ставка может вырасти до 40%. 26 октября состоится заседание Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ Турции. Глава ЦБ Хафизе Гайе Эркана огласит решение о ставке в 14:00 по местному времени.

В июне турецкий ЦБ сообщил о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики путем осторожного повышения ставок. После он впервые за два года поднял ставку рефинансирования с 8,5 до 15%, хотя аналитики прогнозировали менее значительное изменение. На сентябрьском заседании Центробанк Турции повысил ставку менее радикально с 25% до 30%.

Учитывая, что инфляция в Турции продолжает оставаться на высоком уровне, ЦБ был вынужден принять еще более жесткие меры. Эксперты, опрошенные изданием Bloomberg, полагают, что регулятор будет и дальше ужесточать денежную политику. При последнем повышении ставки на 500 базисных пунктов эксперты отметили, что этого может быть недостаточно для борьбы с инфляцией, приближающейся к 70%. Аналитики ожидают дальнейшего постепенного повышения ставки до 35% к концу года.

Ранее турецкий Центробанк повысил ключевую ставку до максимума с 2021 года.

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