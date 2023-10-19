Услуги стоматологов подорожают к Новому году

Стоматологические услуги в России могут подорожать к Новому году минимум на 30%. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На стоимость услуг стоматологов повлиял слабый курс рубля, санкции и логистика, а также еще несколько причин, отмечает канал.

По словам стоматологов и поставщиков, пишет Mash, основную часть материалов на рынке занимали иностранные компании — они производили и завозили все: от анестезии, пломб и композитов до полировочных дисков и резинок, но теперь они ушли с российского рынка. Качество некоторых аналогов было ниже оригинальных расходники, в магазинах практически не осталось запасов, а цены на имеющуюся продукцию выросли.

Кроме того, не осталось анестезии без адреналина, которую предлагают беременным и людям с аллергией. Из доступных обезболивающих остались только испанские и российские препараты, указывает канал.

Как считает канал, также подорожают импланты. Швейцарский премиум-класс взлетит на 30%, корейские бюджетные варианты — на 10–15%.

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