Банкам запретили рекламировать только привлекательные ставки по кредитам

С 23 октября банки и микрофинансовые организации будут обязаны указывать в рекламе кредитов не только минимальную, но и максимальную ставку. Об этом сообщил ЦБ в своем официальном Telegram-канале.

По данным регулятора, нововведение коснется текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, а также рекламы со звуком. ЦБ требует, чтобы полная информация о стоимости кредита отображалась тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. По мнению ЦБ, это позволит заемщикам обращать внимание на дополнительные условия и более осознанно оценивать свою финансовую нагрузку.

Накануне экономист Андрей Бархота раскритиковал предыдущее решение ЦБ. Он считает, что ужесточение условий выдачи потребительских кредитов может существенно ухудшить ситуацию на рынке и привести к росту социальной напряженности.

Бархота отметил, что около двух третей россиян уже находятся в зоне высокой долговой нагрузки, а большая часть новых потребительских кредитов идет лишь на погашение прежних долгов. В связи с этим экономист считает, что снижение уровня одобрения кредитов и существенные ограничения в их доступности для населения только усугубят положение наиболее незащищенных слоев.

Ранее стало известно, сколько россиян заинтересованы в продлении льготных кредитов.