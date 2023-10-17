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ГД одобрила в I чтении закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

ГД приняла в I чтении законопроект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Об этом сообщает ТАСС.

Документ дополнит список юрлиц, которые имеют исключительное право на экспорт СПГ. По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, законопроект нужно рассмотреть до конца декабря в соответствии с поручением президента.

Летом группа депутатов инициировала поправки к закону об экспорте газа, который разрешит зарубежные поставки СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Ранее эти изменения предложил внести глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

15 октября стало известно, как газ из России влияет на цену СПГ в ЕС. По словам президента итальянской компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, факт заполненности газохранилищ на 97% в Италии — положительный момент, но в случае холодной зимы потребуются дополнительный импорт и закупки. Эксперт отметил, что без российского газа при высоком спросе Европе придется перейти на порционное потребление.

Ранее цены на газ в Европе обновили рекорд.

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