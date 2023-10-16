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ЦБ показал новую банкноту номиналом 1 тыс. рублей

Центробанк представил россиянам новые банкноты номиналом тысяча и 5 тысяч рублей

ЦБ показал новые банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — башня Сююмбике в Казани, Музей истории государственности татарского народа и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Ранее сообщалось, что в Москве 16 октября состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.

Регулятор уточнил, что в мероприятии примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Трансляция будет доступна на официальных страницах регулятора во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube.

30 июня 2022 года Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Обновленная купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Сторублевая банкнота также содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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