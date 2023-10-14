Всемирный банк и МВФ не смогли договориться по вопросу российско-украинского конфликта

В рамках встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) у организаций произошли разногласия по вопросу российско-украинского конфликта, которые помешали выработке совместного заявления. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что разногласия по поводу формулировок о российско-украинском конфликте помешали опубликовать совместное заявление на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам источника издания, заявление было «недостаточно сильным».

Подчеркивается, что чиновники, собравшиеся в Марокко для обсуждения экономической и денежно-кредитной политики, «не смогли прийти к консенсусу», потому что такие страны, как Украина, Нидерланды, Канада и страны Северной Европы, возражали против того, как специальная военная операция была описана в проекте текста.

До этого американский министр финансов Джанет Йеллен и канцлер британского казначейства Джереми Хант обсудили «совместные действия по лишению России доходов» на полях ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Марракеше.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.