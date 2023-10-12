В Пакистане заявили о желании нарастить экспорт нефти из России

Правительство Пакистана намерено в ближайшие несколько лет увеличить долю нефти, поставляемой из России, до около 30%. Об этом сообщил временный федеральный министр энергетики страны Мухаммад Али, передает ТАСС.

Глава ведомства поделился соответствующими планами в ходе выступления на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходит в Москве с 11 по 13 октября.

«Мы думаем, что мы можем удовлетворить 10% наших потребностей в нефти за счет России. В ближайшие несколько лет мы можем увеличить эту долю до 30%», — указал представитель Исламабада.

Он добавил, что в 2023 году его государство впервые получило нефтяной груз из РФ. При этом, по словам временного министра, в будущем пакистанские власти надеются отказаться от использования доллара при оплате топлива. Как сказал Али, республика планирует перейти на другие валюты при заключении подобных сделок.

11 октября российский президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии форума, в своей речи прокомментировав отказ стран Запада от закупки энергоресурсов у РФ. Он отметил, что именно из-за этого в западных государствах заметно выросли цены на энергоносители.

Ранее Путин рассказал об уходе России с угасающих европейских рынков и переключении внимания на растущие рынки Азии.