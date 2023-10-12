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Новак заявил, что Россия перешла на расчеты в рублях и нацвалютах

Новак: расчет в нацвалютах за энергоресурсы — общемировой тренд

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер и бывший глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия минимизировала торговлю в долларах и евро практически со всеми странами и перешла на расчеты в рублях и национальных валютах. Об этом сообщает ТАСС.

Новак подчеркнул, что переход на взаиморасчеты в нацвалютах за энергетические ресурсы — это общемировой тренд.

Также Новак заявил, что сейчас в РФ происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.

До этого Новак сообщал, что Российская Федерация готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Вице-премьер отмечал, что Москва рассчитывает на взаимодействие отечественных компаний с Saudi Aramco в области искусственного интеллекта. В начале октября Россия и Саудовская Аравия продлили действие соглашения о добровольном сокращении добычи нефти.

Ранее ЦБ назвал факторы, мешающие укреплению рубля.

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