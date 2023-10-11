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Стало известно, как утечка на газопроводе Balticconnector отразится на Европе

Аналитик Демидов: утечка на газопроводе Balticconnector несильно повлияет на ЕС

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Petr Josek/Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не сильно пострадают из-за утечки газа на финско-эстонском трубопроводе Balticconnector. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Как отметил собеседник издания, указанный газопровод проложен по дну Балтийского моря и соединяет Эстонию с Финляндией. В то же время на суше объект соединен с трубами, которые «бегут из России».

«Это было сделано для того, чтобы Финляндия и страны Балтии через Эстонию могли делать переток газа, который идет из России», — уточнил специалист.

Он добавил, что общая мощность трубопровода составляет около 2,5 млрд кубов топлива в год. По словам собеседника издания, после запуска данный объект обеспечил порядка 25% потребностей Хельсинки в газе.

Тем не менее Демидов подчеркнул, что жители Финляндии в целом потребляют довольно мало газа. На него приходится не более 7% используемых в стране энергоресурсов, так как большую часть составляют дерево и атомная электроэнергия.

В связи с этим эксперт указал, что даже длительный вывод Balticconnector из эксплуатации не сильно повредит Финляндии. Государству хватит имеющихся на его территории небольших СПГ-терминалов, и дефицит будет незначительный.

«Страны Балтии тоже, скорее всего, мало пострадают, потому что Эстония, Литва и Латвия сейчас подключены к польской трубе, то есть к общей европейской системе, откуда, если вдруг что, могут брать газ», — добавил Демидов.

Также собеседник издания прокомментировал скачок цен на топливо в Европе после новостей об утечке на трубопроводе. Он объяснил произошедшее влиянием трейдеров и спекулянтов, исключив возможность глобальных изменений на рынке даже при длительном выходе газопровода из строя.

Ранее в Финляндии нашли место утечки газа на трубопроводе Balticconnector.

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