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В Крыму выставили на продажу квартиру Зеленских

Национализированную квартиру Зеленских в Крыму выставили на продажу

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Телеграм-канал «NEWS.ru | Новости»

Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Крыму выставлена на продажу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.

Ранее сообщалось, что квартиру Зеленских, расположенную в Ливадии на улице Батурина, оценили в 24,6 млн рублей.

В министерстве уточнили, что соответствующая квартира площадью в 119,5 квадратных метров будет продана посредством открытого аукциона. Лот размещен на официальном портале «ГИС Торги», организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Торги пройдут в электронной форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30 октября.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества олигархов и политиков Украины пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов Республики Крым.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. С осени 2022 года в российской республике было национализировано около 750 объектов.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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