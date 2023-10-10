В России предложили дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю

Центробанк РФ предложил дать иностранным банкам возможность открывать счета для цифровых рублей с 2025 года. Это следует из проекта указания, опубликованного на сайте Банка России.

Регулятор уже начал создавать нормативную базу для подключения иностранных банков к цифровому рублю с 2025 года. Это примерный срок, в который цифровой рубль планируется сделать доступным широкому кругу пользователей. Проект указания вносит изменения в планы счетов бухучета банков и предусматривает создание специального счета, на котором будут учитываться цифровые рубли зарубежных кредитных организаций. Эта часть указания начнет действовать с 1 января 2025 года.

Соответственно, указание создает «счет цифрового рубля иностранного банка». Операции по этим счетам будут совершаться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля». Согласно текущей версии положения, иностранные банки не могут быть участниками платформы и открывать счета в новых рублях, но могут в соответствии с законом о цифровом рубле.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 5 октября заявила, что регулятор уже ведет работу с регуляторами дружественных стран по вопросу организации расчетов в цифровом рубле. По ее словам, прорабатываются организационные, правовые и другие аспекты международного сотрудничества в этой сфере. Регуляторы проявляют интерес к обеспечению взаимодействия и интероперабельности цифровых платформ на двусторонней и многосторонней основе.

Цифровой рубль позволит совершать мгновенные трансграничные платежи и расчеты на P2Р основе (от англ. peer-to-peer, person-to-person это платежи между физическими лицами — прим. Газеты.Ru). Это откроет новые возможности для торговли и интеграции России с дружественными странами. Запуск цифрорубля запланирован на 2025 год.

Ранее стало известно, что ЦБ протестирует переводы цифровых рублей между компаниями.