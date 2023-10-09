Миллиардер Фридман переехал из Британии в Израиль

Российский бизнесмен, миллиардер, совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, сообщает РБК.

По информации источника издания, близкого к бизнесмену, в настоящее время бизнесмен находится в Москве и «планирует посещать Россию регулярно».

Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями из-за начала российской спецоперации на Украине. 28 февраля 2022 года ограничения на Фридмана наложил Евросоюз, позднее, в марте, и Великобритания, где жил Фридман. Он жаловался, что находится в Лондоне в условиях заморозки счетов и карточек как под домашним арестом.

В августе 2023-го санкции против Фридмана ввели и США.

В начале октября Mash сообщал, что Фридман может вернуться в Россию. По информации источника, в этой ситуации Фридмана беспокоится из-за того, что в 2022 году он и другой совладелец «Альфа-групп» Петр Авен сделали пожертвование €150 млн на Украину в надежде «спастись от санкций США и ЕС».

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.