Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Миллиардер Фридман переехал из Британии в Израиль

РБК: бизнесмен Михаил Фридман уехал из Великобритании жить в Израиль

close
100%
Reuters

Российский бизнесмен, миллиардер, совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, сообщает РБК.

По информации источника издания, близкого к бизнесмену, в настоящее время бизнесмен находится в Москве и «планирует посещать Россию регулярно».

Фридман стал одним из первых крупных российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями из-за начала российской спецоперации на Украине. 28 февраля 2022 года ограничения на Фридмана наложил Евросоюз, позднее, в марте, и Великобритания, где жил Фридман. Он жаловался, что находится в Лондоне в условиях заморозки счетов и карточек как под домашним арестом.

В августе 2023-го санкции против Фридмана ввели и США.

В начале октября Mash сообщал, что Фридман может вернуться в Россию. По информации источника, в этой ситуации Фридмана беспокоится из-за того, что в 2022 году он и другой совладелец «Альфа-групп» Петр Авен сделали пожертвование €150 млн на Украину в надежде «спастись от санкций США и ЕС».

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий