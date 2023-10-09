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В Минэнерго пообещали нарастить объемы нефтепереработки

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия в 2023 году нарастит объемы переработки нефти

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство энергетики России прогнозирует повышение объемов переработки нефти в 2023 году. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов, чьи слова приводит ТАСС.

С начала года идет рост [переработки нефти]», — указал министр.

По информации главы российского Министерства энергетики, также сохраняется прогноз роста по показателям нефтепереработки, существенно он не снижается, несмотря на принятые ранее решения об ограничении топливного экспорта.

До этого Шульгинов объявил, что дальнейшее снятие запрета на экспорт бензина из России не исключено.

6 октября правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Увеличены нормативы обязательных продаж на биржевых торгах бензина АИ-95 с 13% до 15% и дизельного топлива — с 9,5% до 12,5%.

Ранее в Минэнерго прокомментировали цены на АЗС.

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