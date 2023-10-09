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Аэропорт Гамбурга закрыли из-за угрозы теракта

Аэропорт Гамбурга не принимает рейсы из-за угрозы минирования борта из Тегерана

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Fabian Bimmer/Reuters

Аэропорт Гамбурга временно закрыт на прилет и вылет из-за сообщения о бомбе на самолете, прилетевшем из Тегерана. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

«Из-за угрозы нападения на самолет из иранской столицы Тегерана в понедельник полностью прекращено выполнение полетов в аэропорту Гамбурга», — говорится в сообщении.

Как заявила немецкому агентству печати представитель аэропорта, с 12:40 по местному времени не было ни взлетов, ни приземлений.

Представитель федеральной полиции сообщил, что утром полиция получила электронное письмо с угрозами атаковать самолет Тегеран-Гамбург. Как отмечает издание, к этой угрозе относятся очень серьезно.

Самолет приземлился в Гамбурге около 12:20 (11:20 мск) и в настоящее время находится в особой зоне, 198 пассажиров и 16 членов экипажа уже покинули самолет и сейчас проходят проверку безопасности в отдельной зоне. Самолет и багаж будут подвергнуты обыску.

До этого сообщалось, что пассажир самолета заявил, что на борту бомба, потому что боялся лететь.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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