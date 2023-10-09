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Заполненность газохранилищ в ЕС близка к рекорду на фоне снижения импорта СПГ

Европа наращивает запасы газа в ПХГ, загрузка которых приближается к 97%

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Christian Charisius/Reuters

Запасы газа в подземных хранилищах Европы продолжают расти и приближаются к 97% от общего объема. При этом импорт СПГ упал до минимума за почти два года, а рекорд заполненности ПХГ может быть побит уже в середине октября. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет издание, на 7 октября отбор газа из европейских хранилищ составил 25 млн кубометров в сутки, в то время как закачка — 213 млн. В настоящее время ПХГ ЕС заполнены на 96,87%.

Целевой уровень заполненности хранилищ в 90% к отопительному сезону в Европе был достигнут еще в августе. При сохранении нынешних темпов абсолютный рекорд заполненности ПХГ может быть превзойден уже к середине октября.

В то же время импорт СПГ в Европу упал до минимума с февраля 2022 года — терминалы загружены лишь на 41% от максимума. Средняя цена газа для Европы в октябре составляет $412 за 1 тыс. кубометров.

«Газпром» поставляет газ в Европу транзитом через Украину в объеме 40,3 млн кубометров в сутки.

Ранее аналитик оценил роль России на газовом рынке Европы.

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