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Нефтяные трейдеры опасаются, что Израиль нанесет удар по Ирану

Bloomberg: эскалация конфликта в Израиле может повлечь рост цен на нефть

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Ritzau Scanpix

На фоне эскалации боевых действий в Израиле трейдеры нефти сосредоточены прежде всего на Иране и его возможной реакции. Об этом пишет Bloomberg.

По словам экспертов, масштабного взлета цен пока не ожидается, так как нет угрозы поставкам. Однако ключевой фактор — позиция Ирана, крупного нефтедобытчика и спонсора группировки ХАМАС. Возможный ответный удар Израиля по Ирану разожжет опасения вокруг Ормузского пролива, который Тегеран уже грозил перекрыть. Кроме того, США могут ввести новые санкции против иранской нефти.

По словам эксперта Боба Макналли, «нефтяной сценарий» возможен — если конфликт распространится на Иран. Пока это маловероятно, считает он. Однако напряженность нарастает на фоне сокращения предложения из-за квот ОПЕК+. В прошлом месяце Brent поднялась почти до $100. Трейдер Пьер Андуран полагает, что в краткосрочной перспективе конфликт вряд ли отразится на рынке, но со временем может повлиять на цены, вызвав их подъем.

Недавно аналитики рассказали, что нападение на Израиль может поднять цены на золото.

Ранее Россия возобновила поставки нефти в Бразилию.

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